Cadeirante é encaminhado à delegacia após suspeita de tráfico de drogas no Nova Campo Grande

Segundo boletim de ocorrência, polícia apreendeu maconha e cocaína em diferentes locais após denúncias

Um cadeirante foi encaminhado à delegacia na manhã deste sábado (6), em Campo Grande, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. A ação da Polícia Militar ocorreu após denúncias de que ele estaria vendendo entorpecentes na região do bairro Nova Campo Grande, conforme boletim de ocorrência.

Durante patrulhamento, a equipe da Força Tática abordou o suspeito na praça central do bairro. Com ele, os policiais encontraram uma porção de maconha, dinheiro em notas de pequeno valor, dois isqueiros e um celular. Questionado, ele admitiu que guardava mais drogas na casa da irmã, localizada na rua José Falsetti.

Na residência, foram apreendidas 47 porções de maconha, que juntas somaram 270 gramas, de acordo com laudo da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar). A irmã autorizou a entrada dos militares e declarou não saber da existência dos entorpecentes.

Ainda segundo o boletim, uma mulher que já havia acionado a polícia relatou que, mais cedo, o cadeirante teria deixado uma sacola em um condomínio da região. Dentro dela foram encontrados um pacote de fraldas, roupas, além de 21 porções de maconha (100 gramas) e um papelote de cocaína (1,6 grama).

No total, a apreensão chegou a quase 400 gramas de drogas entre maconha e cocaína. O suspeito foi levado para a Depac Cepol, sem necessidade de algemas, e apresentava escoriações no braço esquerdo provenientes de lesões anteriores.

O material apreendido foi entregue na Denar e passou por perícia. O caso segue em investigação.

