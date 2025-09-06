Restaurante Universitário de Três Lagoas reabre após sete meses fechado por irregularidades

Campus da UFMS atende cerca de 3,3 mil estudantes; reabertura ocorre nesta segunda-feira (8)

Fechado desde fevereiro deste ano por suspeita de superfaturamento, o Restaurante Universitário (RU) da UFMS em Três Lagoas retomará suas atividades nesta segunda-feira (8). O serviço oferecerá café da manhã, almoço e jantar para a comunidade acadêmica do campus, que conta com aproximadamente 3,3 mil estudantes.

O fechamento do RU ocorreu após auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU) apontar irregularidades de R$ 3,6 milhões em licitação para contratação da empresa responsável pelo fornecimento de refeições. O edital original, publicado em janeiro, foi anulado, e o caso segue sob investigação da Polícia Federal.

Segundo a CGU, a licitação previa 400.575 refeições, número considerado superior à demanda real do campus. Para efeito de comparação, o campus de Campo Grande, que possui mais de 14 mil alunos, tinha previsão de refeições inferior à projetada para Três Lagoas. A auditoria apontou ainda que os dados utilizados na licitação não apresentavam memória de cálculo nem correspondência com a demanda efetiva.

Com a retomada, o restaurante universitário passa a oferecer refeições à comunidade acadêmica, seguindo o modelo de atendimento previsto para os campi da UFMS.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram