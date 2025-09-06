Carreta carregada com farelo de soja tomba e atrapalha trânsito na MS-134

Acidente ocorreu na rotatória de acesso à Energética Santa Helena, em Nova Andradina, e deixou pista parcialmente bloqueada

Uma carreta bitrem tombou na tarde deste sábado (6) na MS-134, na rotatória de acesso à Energética Santa Helena, próximo a Nova Casa Verde, distrito de Nova Andradina. Segundo o Jornal da Nova, o veículo transportava farelo de soja e tombou após o motorista perder o controle durante uma manobra.

O condutor não foi localizado no momento da chegada da equipe de reportagem, e não há informações sobre ferimentos. A região apresenta cobertura de telefonia limitada, o que dificultou o contato com socorro imediato.

A Polícia Militar Rodoviária (PMR), da Base Operacional do Vale do Ivinhema, esteve no local para sinalizar o trânsito. O trecho ficou parcialmente interditado, principalmente para veículos que seguiam do distrito para a cidade, exigindo manobras nas margens da rodovia ou espera até a liberação segura da pista.

Ainda de acordo com o Jornal da Nova, a remoção da carreta será necessária para a liberação total da rotatória, e as autoridades orientam os motoristas a trafegar com cautela no local.

