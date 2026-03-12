Briga por droga deixa um homem esfaqueado próximo a Orla Ferroviária

Na noite de quarta-feira (11), um homem, de 37 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi esfaqueado após briga por drogas e álcool. O caso aconteceu no cruzamento da Rua Dom Aquino com a Orla Ferroviária.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar estava nas redondezas quando abordou os dois indivíduos e percebeu que um deles estava com um corte na região lombar. Já o outro, autor do crime, estava com um canivete no bolso. Escondido na grama, havia uma faca escondida.

A vítima disse que o autor o abordou, exigindo uma pedra de droga, mas que se recusou a entregar. Diante disso, os envolvidos começaram a brigar e o autor avançou com uma faca.

Após o ataque, a vítima correu, entrou em um comércio, pegou uma barra de ferro e saiu em disparada em busca do autor. O Corpo de Bombeiros foi acionado e a vítima foi encaminhada para a Santa Casa. A Polícia Civil, junto da perícia, encontrou a faca e as amostras de sangue.

O autor foi preso em flagrante por tentativa de homicídio.