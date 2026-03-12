Funsat oferece 1.268 vagas nesta quinta-feira (12)

A Funsat (Agência de Empregos da Fundação Social do Trabalho) oferece, nesta quinta-feira (12), 1.268 vagas de emprego distribuídas em 118 profissões, com recrutamentos realizados por 116 empresas de Campo Grande. Para concorrer a uma das oportunidades, é fundamental que o candidato esteja com o currículo atualizado na Fundação.

As vagas são divulgadas por meio do Sine (Sistema Nacional de Empregos), onde também fica registrado o perfil profissional do trabalhador. Durante o atendimento, os agentes realizam um filtro de candidaturas e, quando o perfil é aprovado, é emitida a carta de encaminhamento, documento que permite ao candidato agendar a entrevista com o recrutador.

A maior parte das oportunidades é para perfil aberto, quando o trabalhador pode ser contratado mesmo sem experiência na função e receber treinamento remunerado. Entre as vagas disponíveis estão agente de saneamento (10), alimentador de linha de produção (35), atendente de padaria (2), auxiliar de armazenamento (7), auxiliar de padeiro (69), operador de caixa (117 de 131 vagas), operador de telemarketing ativo (25) e servente de pedreiro (9).

Também há 433 vagas com exigência de qualificação técnica. Em alguns casos, há apenas uma oportunidade para funções como analista de negócios, assistente administrativo, auxiliar contábil, auxiliar de escritório, babá, borracheiro, churrasqueiro, web designer, eletricista de manutenção industrial e gerente de vendas.

Para PCD (pessoas com deficiência), estão disponíveis 88 vagas, distribuídas nas funções de auxiliar de confecção (80), repositor de mercadorias (5), porteiro (1), auxiliar de linha de produção (1) e auxiliar de limpeza (1). Mais informações podem ser consultadas no guichê 1, no piso térreo da sede da Funsat.