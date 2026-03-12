Homem é detido após se exibir com arma de fogo nas redes sociais, em Campo Grande

Na noite desta quarta-feira (11), um homem, de 37 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi detido em flagrante exibindo o osso de uma arma de fogo nas redes sociais. O caso aconteceu no bairro Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande. Diante de uma denúncia anônima, agentes da polícia foram acionados para reforçar a patrulha na região.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem postou nas redes sociais uma foto em frente de uma caminhonete enquanto segurava uma arma calibre .38.

O veículo foi encontrado durante o patrulhamento e o autor foi abordado. Na vistoria, foi encontrada no interior da caminhonete uma arma com 6 munições intactas. Questionado, o homem confessou não possuir o porte da arma e nem o registro da mesma. Ainda segundo ele, a arma foi comprada para o uso de defesa pessoal, já que foi vítima de assalto duas vezes.

Ele foi preso em flagrante e levado para a Depac-Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada).