Mega-Sena sorteia R$40 milhões neste sábado; apostas seguem até as 20h

Concurso 2.995 será realizado em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes da Caixa

O concurso 2.995 da Mega-Sena será sorteado neste sábado, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte. O prêmio principal está estimado em R$ 40 milhões.

As apostas podem ser registradas até as 20h (horário de Brasília), tanto nas casas lotéricas credenciadas quanto pela internet, por meio do site das Loterias Caixa. O valor de uma aposta simples, com seis números, é de R$ 6.

De acordo com a Caixa, o concurso tem final cinco, o que garante um acréscimo ao prêmio com base na arrecadação dos cinco sorteios anteriores.

O sorteio será transmitido ao vivo pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal no YouTube e no Facebook.

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