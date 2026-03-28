Operário reencontra Vila Nova em busca de revanche

Galo encara algoz da Copa do Brasil agora pela Copa Centro-Oeste

O Operário volta a campo hoje (28) pela segunda rodada da Copa Centro-Oeste em duelo carregado de significado. A equipe sul-mato-grossense enfrenta o Vila Nova-GO, às 19h30 (de MS), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, em confronto que marca o reencontro com o algoz recente da Copa do Brasil.

Pela terceira fase do torneio nacional, dia 12 de março, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, o Operário acabou superado nos pênaltis pelos goianos. Agora, pela Copa Centro-Oeste, o time sul-mato-grossense tem a oportunidade de dar o troco e seguir firme na briga por uma vaga na próxima fase. O Operário chega embalado após vencer o Araguaína-TO na estreia e divide a liderança do Grupo A com Capital-DF e Rio Branco-AC que também somam três pontos.

Amanhã, Capital e Rio Branco se enfrentam no Estádio JK, em Brasília, às 15h. No mesmo dia, às 16h, no Cerradão, o Primavera-MT recebe o Araguaína-TO, que buscam os primeiros pontos. Mesmo caso do Vila Nova, que deve escalar time reserva neste sábado. O técnico Guto Ferreira deve estrear no Tigre apenas dia 1º (quarta-feira), na Série B. A equipe vai a campo com o treinador do Sub-20, Jayme Algarte.

Momento oposto dos adversários

Se o Galo vive um início positivo na competição regional, o cenário do Vila Nova é bem diferente. Mesmo tendo avançado na Copa do Brasil ao eliminar o próprio Operário, a equipe goiana atravessa jejum que já dura mais de um mês sem vitórias.

Inclusive, o Vila acabou eliminado na fase seguinte do torneio nacional, ao ser superado pelo Confiança-SE. Pela Copa Centro-Oeste, o time também não começou bem: perdeu na estreia para o Rio Branco-ES por 1 a 0, fora de casa, e ainda busca seus primeiros pontos no grupo.

Morenão tem novo capítulo

Está programada para terça-feira (31), às 14h, na Governadoria, a oficialização da concessão do Estádio Pedro Pedrossian “Morenão”, da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), ao governo estadual.

A ação contará com a presença de Estevão Petrallás (FFMS), e de Eduardo Riedel (PP), e deve nortear a liberação do Morenão para eventos com público. Interditado desde 2022, o governador declarou em dezembro de 2025 que a retomada do Morenão é parte de um processo mais amplo, alinhado à reorganização dos clubes e à tentativa de reposicionar o futebol sul-mato-grossense no cenário nacional.

“Sem time e sem público não tem estádio. Sem estádio não tem time e não tem público. O ovo ou a galinha? Qual vem primeiro?”, afirmara Riedel, na ocasião.

Na mesma entrevista, disse que a intenção do Estado era viabilizar o uso do Morenão de forma gradual, sem uma reforma completa neste primeiro momento. A prioridade é garantir condições mínimas de funcionamento do estádio, com gramado adequado e liberação de público. “É preciso ajustar as expectativas em relação ao estádio, já que a reabertura inicial não representaria a entrega de um equipamento totalmente modernizado”. (com Luciano Shakihama)

Por Ricardo Prado

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