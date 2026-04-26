Brasileiro é morto e mulher é baleada em ataque na fronteira com a Bolívia

Crime ocorreu em Puerto Quijarro, cidade vizinha a Corumbá, e é investigado pelas autoridades bolivianas

Um brasileiro morreu e uma mulher ficou ferida após um ataque a tiros registrado na noite de sábado (25) na região de fronteira entre Brasil e Bolívia.

O caso aconteceu em Puerto Quijarro, em uma das principais avenidas comerciais da cidade. Conforme o Diário Corumbaense, as vítimas foram surpreendidas por suspeitos armados, que se aproximaram e efetuaram os disparos.

O homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Já a mulher, também de nacionalidade brasileira, foi socorrida e levada para atendimento médico em Corumbá.

Ainda segundo o Diário Corumbaense, ela foi atingida na região da axila, passou por cirurgia e segue internada.

A investigação do caso está sob responsabilidade das autoridades bolivianas. A procuradora Fabiola Faco informou que os trabalhos buscam identificar os autores do crime, esclarecer a motivação e levantar informações sobre as vítimas.

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