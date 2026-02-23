Borracheiro é executado por dupla em moto e polícia apura crime de pistolagem na fronteira

Dois homens em uma motocicleta são apontados como autores do assassinato do borracheiro Pedro Lopes Silva, de 63 anos, ocorrido na tarde deste domingo (22) em Aral Moreira, município localizado a 397 quilômetros de Campo Grande, na fronteira com o Paraguai. A esposa da vítima também foi baleada durante o ataque e permanece internada no Hospital Regional de Ponta Porã.

O crime aconteceu quando o casal estava sentado em frente à residência onde morava, na Rua Maria Lúcia Carvalho, na Vila Satélite. Segundo a polícia, Pedro foi atingido por vários disparos no rosto, no peito e no abdômen, morrendo ainda no local. A mulher foi socorrida em estado grave. Um vídeo gravado por um morador mostra o borracheiro já sem vida no chão e a esposa caída na calçada logo após o ataque.

Indícios de execução

Equipes policiais que atenderam a ocorrência afirmaram que os elementos iniciais apontam para crime de pistolagem. Após os disparos, a dupla fugiu e, até o momento, não há informações sobre a identidade ou o paradeiro dos suspeitos.

Peritos da Polícia Científica recolheram diversas cápsulas deflagradas de calibre 9 milímetros no local, o que reforça a suspeita de execução. Moradores do bairro relataram medo e demonstraram resistência em prestar depoimento. A esposa da vítima informou que não conseguiu identificar os atiradores.

Antecedentes e investigações

Pedro Lopes Silva não possuía antecedentes criminais em Mato Grosso do Sul. No entanto, ele era acusado de estupro de vulnerável no estado do Pará, onde chegou a ser preso em 2022, sendo solto alguns meses depois.

Informações preliminares levantadas pela polícia indicam que o ex-genro do casal teria ameaçado a ex-companheira e a irmã dela com uma arma. Apesar disso, até o momento, não há indícios concretos de que o assassinato do borracheiro tenha ligação direta com esse episódio.

O caso segue sob investigação, e a polícia trabalha para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime.

