Criança de 2 anos morre atropelada em Deodápolis enquanto brincava com cachorro

Uma tragédia marcou a manhã de sábado (21) em Deodápolis, quando a pequena Laura Vitorya Aparecida da Silva, de apenas 2 anos, morreu atropelada enquanto brincava com um cachorro. A criança foi atingida por uma caminhonete Ford Ranger conduzida por um homem de 39 anos.

Segundo relatos, o pai de Laura estava dentro de casa no momento do acidente. A menina teria atravessado a rua seguindo o cachorro, que retornou em seguida, fazendo com que ela ficasse entre dois veículos estacionados, fora do campo de visão do motorista.

O condutor relatou à polícia que havia acabado de sair de casa, aproximadamente duas quadras do local, e precisou parar devido à presença de outro carro no sentido contrário e de veículos estacionados à frente. Ao retomar a marcha, ele avistou um cachorro atravessando a rua, reduziu a velocidade e freou, mas acabou atropelando a criança sem perceber. O motorista realizou teste de bafômetro, que deu negativo.

A Polícia Civil e a Perícia foram acionadas para levantamento no local, e o caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocada pela própria vítima.

Laura foi velada ainda no sábado (21) e sepultada na manhã de domingo (22), no Memorial Oliveira, em Deodápolis, em meio à comoção da comunidade.