Estão abertas as inscrições para o Festival de Cinema Sul-Americano

Longas e curtas inéditos de toda a América do Sul podem se inscrever gratuitamente até 6 de abril

O ‘BONITO CINESUR – Festival de Cinema Sul-Americano de Bonito’ abre sua quarta edição com inscrições gratuitas para longas e curtas-metragens inéditos até 6 de abril de 2026. O festival acontece entre 24 de julho e 1º de agosto, em Bonito (MS). O evento já se consolidou como um espaço essencial de integração e visibilidade para o cinema sul-americano, atraindo realizadores de todo o continente. No ano passado, o ‘BONITO CINESUR’ recebeu 900 inscrições, mostrando o crescimento constante e o interesse cada vez maior de cineastas em apresentar suas obras no festival.

Para 2026, podem se inscrever filmes sul-americanos de todos os gêneros, incluindo produções ambientais, obras voltadas ao público infanto-juvenil e trabalhos sul-mato-grossenses concluídos entre 2025 e 2026, inéditos no mercado brasileiro. As inscrições são gratuitas pelo site oficial do festival, com opção de envio também pela plataforma Festhome, garantindo que cineastas de diferentes países tenham acesso democrático ao evento.

Os filmes selecionados para as mostras competitivas do BONITO CINESUR concorrem ao Troféu Pantanal, premiação oficial do festival concedida pelo Júri Oficial e pelo Júri Popular. Além do troféu, algumas categorias contam com premiação em dinheiro. A participação vem crescendo desde a primeira edição e se reflete no interesse dos realizadores: em 2023, o festival recebeu 600 inscrições; em 2024, foram 700 filmes; e, em 2025, o número chegou a 900.

Os vencedores de 2025 mostram a força e diversidade do cinema sul-americano: 11 filmes foram premiados em cinco categorias, com obras de Brasil, Chile e Colômbia. Entre eles, se destacam produções sul-mato-grossenses como ‘Jardim de Pedra – Vida e Morte de Glauce Rocha’ e ‘Enigmas no Rolê’, além de filmes ambientais brasileiros como ‘Sobre Ruínas’ e ‘Rua do Pescador, nº 6’. O continente também brilhou com o chileno ‘Revelación’, o colombiano ‘Amor en los Tiempos de Como Sea Que Se Llame el Presente’ e o longa ‘Oro Amargo’, do Chile, reforçando a vocação do ‘BONITO CINESUR’ como vitrine de produções inéditas e criativas de toda a América do Sul.

Mais do que premiar filmes, o evento afirma-se como ponto de encontro para realizadores, promovendo debates, intercâmbio cultural e fortalecimento de redes colaborativas. Com Bonito como sede, o festival conecta o cinema a um destino reconhecido internacionalmente pela sustentabilidade e pelo ecoturismo, valorizando narrativas que dialogam com diversidade cultural e questões ambientais do continente. Ao longo de nove dias, salas de cinema, praças e espaços culturais recebem exibições, oficinas, debates e encontros formativos que fortalecem a cadeia audiovisual e a economia criativa local.

Com a programação gratuita e inscrições abertas até 6 de abril, o ‘BONITO CINESUR’ convida novos realizadores a colocar suas obras em evidência, integrar-se a essa rede continental de cinema e participar de uma experiência que conecta culturas, gera debates e promove o fortalecimento do audiovisual sul-americano, consolidando o festival como referência para o cinema de todo o continente sul-americano.

O BONITO CINESUR é uma realização da Associação Amigos do Cinema e da Cultura em parceria com o Ministério da Cultura, que efetiva convênio por meio de emenda destacada pelo deputado federal Vander Loubet, além do apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura Lei Rouanet, Fundo Nacional de Cultura e Governo do Brasil. O apoio do evento é da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Bonito, Prefeitura de Bonito, Fundtur (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul), Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e Governo de Mato Grosso do Sul.