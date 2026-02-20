Ivinhema vive indefinição sobre local de jogo da Copa do Brasil

Na regra atual, devido à capacidade para o público, jogo no Saraivão só de portões fechados

Classificado para a segunda fase da Copa do Brasil, o Ivinhema agora se preocupa com o mando de campo. Marcado para 4 de março, diante do Volta Redonda-RJ, o representante sul-mato-grossense não poderá receber público se for mantido o regulamento atual.

De acordo com a CBF, da segunda até a quarta fase, o estádio tem de ter capacidade mínima para quatro mil espectadores. Hoje, nenhum campo de Mato Grosso do Sul está liberado pelos órgãos de segurança para atender a exigência. O Azulão do Vale teria de mandar a partida para outro Estado. Ou, conforme regulamento da competição, jogar no Estádio Saraivão com portões fechados. Anteontem (18), o duelo da primeira fase teve público de 1058 com renda de R$ 30.153. Vale lembrar que a decisão com o clube do Rio de Janeiro também é em jogo único

Dentro de campo, o clube comemora a bolada que chegará aos cofres com a classificação. Os R$ 830 mil de premiação para a segunda fase – fruto da vitória sobre o Independente-AP, pela contagem mínima – soma-se aos R$ 400 mil garantidos pela participação inicial. Vale lembrar que o time desistiu de jogar a Série D por questões financeiras, conforme alegou a diretoria em dezembro do ano passado. A vaga ficou para o Pantanal.

Na partida com a equipe do Amapá, o autor do gol dos donos da casa foi de Fogliato. O volante chutou de dentro da área para superar o goleiro Tião, aos 37 minutos do segundo tempo. Já nos descontos, aos 47, o time do técnico Douglas Ricardo quase ampliou o placar. Em contra-ataque, Pedrinho ficou livre de marcação ed tocou na saída de Tião, mas a bola bateu na trave e, assim, o jogo terminou em 1 a 0 para alegria da torcida ivinhemense.

Pantanal perde em Rondônia

Não foi desta vez que o Pantanal/Lusa, de Campo Grande, conseguiu engrenar na temporada. Em Rondônia, diante do Ji-Paraná, a equipe comandada por Glauber Caldas foi derrotada por 2 a 0 no Estádio Biancão, em Rondônia.

Palácios, no primeiro tempo, e Lelo, no segundo tempo, fizeram a equipe anfitriã se classificar e embolsar os R$ 830 mil. Agora, o time do norte do Brasil pega na segunda fase o Ypiranga, no Rio Grande do Sul.

O time de Campo Grande volta à realidade local. Amanhã (21), terá uma boa chance de se reabilitar. No Estádio Noroeste, às 16h, encara o lanterna Aquidauana pela oitava rodada do torneio.

No Operário, “é quarta-feira!’

O Galo de Campo Grande teve a “sorte” de atuar de visitante na segunda fase. Na próxima quarta-feira (25), o Alvinegro estreia contra o ASA-AL, às 19h (de MS), no Estádio Coaracy Fonseca, em Arapiraca. Caso fosse o mandante, teria a dor de cabeça quanto à capacidade de público. O Estádio Jacques da Luz, nas Moreninhas, está autorizado a receber 3216 pessoas.

O elenco operariano já viaja ao Nordeste com os R$ 830 mil garantidos. Se surpreender o favorito ASA, vai acrescentar aos cofres de sua SAF, o valor de R$ 950 mil. Antes do confronto de nível nacional, os comandados de Paulo Massaro, jogam pelo Estadual. Domingo (22), às 15h, encara, no Estádio Virotão, o líder Naviraiense. O Galo é o vice com 13, um ponto a menos do que o Jacaré do Conesul.

Luciano Shakihama

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram