Funtrab inicia a semana com 660 vagas de emprego abertas em Campo Grande

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) começou esta segunda-feira (1º) oferecendo 660 oportunidades de emprego em Campo Grande. Para se candidatar, os interessados devem ir até a sede da fundação, na Rua 13 de Maio, 2773, no Centro, entre 7h30 e 17h, levando RG, CPF e Carteira de Trabalho. No local também são feitos atendimentos relacionados ao seguro-desemprego.

Além da unidade central, o público pode buscar atendimento nas unidades da Rede Fácil:

Aero Rancho: Avenida Marechal Deodoro, 2606, das 8h às 12h e das 13h às 16h30, de segunda a sexta;

Guaicuru: Avenida Gury Marques, 5111, às quartas-feiras, das 8h às 13h;

Bosque dos Ipês: Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796 (piso térreo), das 10h às 13h e das 14h às 18h, também de segunda a sexta.

A relação completa de vagas disponíveis na Capital e nas 35 unidades da Casa do Trabalhador no interior pode ser consultada no site da Funtrab.

Entre as oportunidades divulgadas estão funções como açougueiro, atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza, balconista de açougue, mecânico, operador de caixa, garçom, motorista rodoviário, vendedor e auxiliar de cozinha. PCDs (Para pessoas com deficiência), há 19 vagas distribuídas entre cargos como almoxarife, estoquista, pedreiro e vigilante.

A fundação também oferece uma vaga de estágio para auxiliar de engenheiro civil. A Funtrab reforça que todas as vagas são rotativas e podem ser ocupadas a qualquer momento.