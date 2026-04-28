Alimentos e combustíveis puxam alta e prévia da inflação fica em 0,39% em abril

Resultado do IPCA-15 divulgado pelo IBGE é o maior desde fevereiro e mostra avanço no acumulado de 12 meses

A prévia da inflação de abril registrou alta de 0,89%, impulsionada principalmente pelo aumento nos preços de alimentos e combustíveis. O índice supera o resultado de março, que havia sido de 0,44%, e representa o maior patamar desde fevereiro, quando chegou a 1,23%.

Os dados foram divulgados nesta terça-feira (28) pelo IBGE. No acumulado de 12 meses, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) alcançou 4,37%, acima dos 3,9% registrados até março.

Entre os nove grupos pesquisados, alimentação e bebidas e transportes tiveram os maiores impactos no resultado. O primeiro avançou 1,46%, contribuindo com 0,31 ponto percentual, enquanto transportes subiu 1,34%, com impacto de 0,27 ponto percentual.

Outros grupos também registraram aumento: saúde e cuidados pessoais teve alta de 0,93%, habitação de 0,42% e vestuário de 0,76%. Despesas pessoais, artigos de residência e comunicação apresentaram variações menores, enquanto educação ficou praticamente estável, com alta de 0,05%.

Dentro do grupo alimentação e bebidas, o destaque foi a alimentação no domicílio, que acelerou de 1,10% em março para 1,77% em abril. Produtos como cenoura, cebola, leite longa vida e tomate registraram as maiores elevações. Já a alimentação fora de casa subiu 0,70%, o dobro do observado no mês anterior.

O IPCA-15 segue a mesma metodologia do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país e referência para a meta definida pelo governo, fixada em 3% ao ano, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Com o resultado atual, o índice permanece dentro desse intervalo.

A diferença entre os dois indicadores está no período de coleta de preços e na abrangência. No caso do IPCA-15, os dados são levantados antes do fim do mês de referência. Para o resultado divulgado agora, a coleta ocorreu entre 18 de março e 15 de abril.

Ambos os índices consideram o consumo de famílias com renda entre um e 40 salários mínimos, atualmente fixado em R$ 1.621. O IPCA-15 abrange 11 localidades, enquanto o IPCA inclui 16. A divulgação do índice cheio de abril está prevista para 12 de maio.

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