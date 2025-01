Autor de assassinato e tentativa de homicídio é preso em Dourados

Na madrugada desta quinta-feira (23), a polícia prendeu Luan Gondim de Souza, de 21 anos, acusado de ser o autor do assassinato de Vanderson Raynan Ferreira da Silva, de 24 anos. O crime aconteceu na noite anterior em um bar na Rua Balbina de Matos, em Dourados, a 251 km de Campo Grande. Luan é ex-marido de Kimberlin Lunelli da Silva, de 23 anos, que também foi ferida a tiros durante o ataque.

Luan tinha um histórico criminal que incluía antecedentes por tráfico de drogas e um homicídio em 2022. Recentemente, ele havia sido liberado da Penitenciária Estadual de Dourados, mas continuava a ameaçar Kimberlin e sua família. O crime ocorrido na quarta-feira (22) à noite foi motivado por ciúmes, já que Luan e Kimberlin haviam se separado recentemente.

Conforme o registro policial, por volta das 20h, Vanderson, Kimberlin e amigos estavam no bar consumindo bebidas e fumando narguilé, quando Luan, armado com uma pistola calibre 9 milímetros e usando capacete, se aproximou do grupo e disparou. Kimberlin foi atingida por pelo menos seis tiros nas costas e no ombro, e permanece internada no Hospital da Vida. Vanderson, ao tentar escapar, foi baleado e caiu na porta do bar, vindo a falecer no local.

Policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) iniciaram as investigações e, com base em relatos de testemunhas, identificaram Luan como o autor do crime. Com o apoio da Polícia Militar, ele foi encontrado em um residencial próximo ao Monumento ao Colono, na saída de Dourados para Campo Grande, onde confessou sua participação no atentado. A arma utilizada no crime foi apreendida.

Vale lembrar que Luan já havia sido condenado em um caso anterior, no qual assassinou Jhonatan de Souza Quevedo, de 19 anos, em abril de 2022, durante uma briga. Ele alegou legítima defesa, mas foi condenado a seis anos de prisão em regime semiaberto.

