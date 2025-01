Pagamento do abono salarial 2025 inicia em fevereiro 

O pagamento do abono salarial PIS/Pasep referente a 2025 está prestes a começar, com a primeira liberação agendada para o dia 17 de fevereiro. O cronograma, estabelecido pelo Codefat (Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador), organiza as datas de pagamento de acordo com o mês de nascimento dos beneficiários. Os trabalhadores nascidos em janeiro serão os primeiros a receber o benefício.

O abono salarial é destinado a trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos que tenham atuado com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias em 2023 e que tenham recebido uma remuneração mensal de até dois salários mínimos, equivalendo a R$ 2.640,00. Além disso, é necessário que o trabalhador esteja cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos.

O valor do abono será proporcional ao tempo de trabalho em 2023. Aqueles que estiveram empregados durante todo o ano receberão o valor integral de um salário mínimo, que foi reajustado para R$ 1.518 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Os trabalhadores poderão verificar se têm direito ao benefício a partir de 5 de fevereiro. A consulta poderá ser realizada através da Carteira de Trabalho Digital, pela Central de Atendimento Alô Trabalho, pelo telefone 158 (ligação gratuita) e nas unidades das Superintendências Regionais do Trabalho.

Calendário de Pagamentos em 2025:

– Nascidos em janeiro – 17 de fevereiro

– Nascidos em fevereiro – 17 de março

– Nascidos em março e abril – 15 de abril

– Nascidos em maio e junho – 15 de maio

– Nascidos em julho e agosto – 16 de junho

– Nascidos em setembro e outubro – 15 de julho

– Nascidos em novembro e dezembro – 15 de agosto

