Homem é preso em Dourados por violência doméstica e porte ilegal de arma após perseguição e invasão de residência

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (22), em Dourados, por violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo. A Polícia Militar foi acionada após uma denúncia de que uma mulher estava sendo perseguida por um homem armado, que conduzia uma motocicleta Harley-Davidson pela Rua Benjamin Constant.

Pouco depois, outra ligação ao Copom alertou para uma situação de violência doméstica em uma residência da cidade. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o portão danificado e uma mulher em frente à casa, sinalizando para a equipe. O suspeito, identificado como Vilmar, foi localizado dentro do imóvel e detido.

Durante a abordagem, os agentes encontraram uma pistola Taurus G3 calibre 9×19 com 16 munições, escondida dentro de uma mochila que a própria vítima, de 34 anos, havia jogado no lixo ao tentar se livrar do armamento.

Segundo relato da mulher, Vilmar a havia seguido até sua residência após ambos saírem de um estabelecimento comercial. Ao chegar, ele teria colidido contra o portão com a motocicleta, forçando a entrada no local.

A motocicleta usada por ele também foi apreendida pela polícia. Após a prisão, Vilmar foi encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado como violência doméstica, porte ilegal de arma de fogo e dano ao patrimônio.