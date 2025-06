Arma e munições são apreendidas após denúnica em Chapadão do Sul

Mandado de busca foi cumprido nesta quarta-feira (25) e investigação segue para apurar uso irregular do armamento

Uma pistola Glock calibre .380 e diversas munições foram apreendidas nesta quarta-feira (25) em Chapadão do Sul, no norte de Mato Grosso do Sul. O material foi localizado após cumprimento de mandado de busca e apreensão autorizado pela Justiça.

A investigação começou a partir de uma denúncia anônima feita pela Delegacia Virtual, indicando uso irregular da arma. Com base nas informações apuradas, a equipe da Delegacia de Polícia de Costa Rica reuniu indícios que embasaram o pedido de medida cautelar.

O armamento foi levado à delegacia para as providências legais. As autoridades agora apuram se a arma foi utilizada em outras situações ou se havia qualquer registro irregular envolvendo o proprietário.

A identidade da pessoa alvo da busca não foi divulgada. O inquérito segue em andamento.

