Fumacê passa por quatro bairros de Campo Grande nesta quarta para conter avanço do Aedes aegypti

Borrifação ocorre entre 16h e 22h em regiões com registros de arboviroses; moradores devem manter portas e janelas abertas

Equipes de controle de endemias realizam nesta quarta-feira (25) mais uma rodada de borrifação contra o mosquito Aedes aegypti em bairros de Campo Grande. A ação, conhecida como Fumacê, vai atingir trechos dos bairros Santo Amaro, Santo Antônio, José Abrão e Vila Nasser, entre 16h e 22h.

O serviço utiliza o inseticida em ultra baixo volume (UBV), com o objetivo de eliminar mosquitos adultos, sobretudo as fêmeas, responsáveis pela transmissão de doenças como dengue, zika e chikungunya. Para que a aplicação tenha efeito dentro das residências, os moradores são orientados a manter portas e janelas abertas durante a passagem do veículo.

As rotas previstas incluem as seguintes regiões:

– Santo Amaro – Rua Constantinopla com Rua Ponta Porã



– Santo Antônio – Rua Itatiaia com Rua Cafelândia

– José Abrão – Rua Imbirussu com Rua Cerejeira

– Vila Nasser – Rua São Benedito com Rua Santa Cristina

A aplicação pode ser suspensa em caso de chuva, vento forte ou neblina, já que essas condições climáticas reduzem a eficácia do inseticida.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram