Confira os atendimentos do consultório móvel para cães e gatos no mês de julho em Campo Grande

No mês de julho, o ônibus do consultório móvel mveterinário passará por bairros levando atendimentos aos pets em Campo Grande. Serão cinco locais diferentes, uma semana em cada bairro.

Entre os serviços estão: consultas, vacinação antirrábica, polivalente (para cães), vermífugo, carrapaticida, avaliação para castração em uma das clínicas credenciadas com a prefeitura, além de orientações sobre bem-estar animal.

Os atendimentos serão realizados por distribuição de senhas, sendo 10 para consultas e 5 para castração, por período. Para consulta, é necessário que o tutor leve documento com foto, comprovante de residência e o comprovante de cadastro no NIS atualizado nos últimos 24 meses. É importante que os tutores mantenham os animais devidamente contidos com coleiras ou em caixas de transporte.

Confira as datas locais de atendimentos em julho:

30/06 a 04/07 – EM Professora Maria Regina de Vasconcelos Galvão

Rua José Pedrossian, 1270 – Centro Oeste

>>8h às 11h / 13h às 15h

07/07 a 11/07 – Associação Colônia Paraguaia

Rua Ana Luísa de Souza, 610 – Pioneiros

>>8h às 11h / 13h às 15h

14/07 a 18/07 – Praça Jardim Carioca

Rua Aracy de Almeida, 548 – Jd. Carioca

>>8h às 11h / 13h às 15h

21/07 a 25/07 – Parque Ayrton Senna

Rua Jorn. Valdir Lago, 512 – Aero Rancho

>>8h às 11h / 13h às 15h

28/07 a 01/08 – Assoc. Moradores do Jardim Zé Pereira

Rua Coronel Zelito Alves Ribeiro, 312 – Arena Poliesportiva Zé Pereira >8h às 11h / 13h às 15h

O atendimento é realizado pela Superintendência do Bem-Estar Animal (Subea).

