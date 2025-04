Apreensão de drogas em rodovia de Paranhos termina com dois detidos

Carro com mais de 150 quilos de entorpecentes foi parado na MS-156; carga seria levada até Naviraí

Uma carga de 154,16 kg de drogas foi interceptada na semana passada na zona rural de Paranhos (MS), próximo à rodovia MS-156. A apreensão ocorreu na quinta-feira (17) e resultou na detenção de um homem de 23 anos e de um adolescente.

O veículo, um Fiat Uno, chamou atenção durante patrulhamento na região e foi abordado por policiais militares. No banco traseiro, um saco com tabletes de maconha foi imediatamente avistado. Ao revistar o interior do carro, os agentes localizaram ainda dezenas de tabletes de skunk e uma pequena porção de cocaína.

Ao todo, foram apreendidos 84,8 quilos de skunk, 69 quilos de maconha e 0,36 gramas de cocaína. O motorista afirmou que havia pego a carga em Paranhos e pretendia transportá-la até Naviraí.

O carro e os entorpecentes, avaliados em cerca de R$1 milhão, foram levados à Delegacia da Polícia Civil de Paranhos, onde o caso segue sob investigação.

