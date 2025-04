Emprega CG leva ação de contratação imediata ao Jardim Inápolis nesta quinta (24)

Seis empresas estarão no bairro oferecendo 150 vagas de emprego com entrevistas no local

Moradores do Jardim Inápolis, na Capital, terão a chance de participar de mais uma edição do programa Emprega CG, que desta vez acontece no próprio bairro. A ação será realizada nesta quinta-feira (24), das 8h às 12h, na sede do Projeto Social Luz Divina, na Rua Granito, 55.

Com promessa de contratação imediata, seis empresas estarão no local em busca de novos funcionários. A proposta é aproximar quem está procurando emprego dos empregadores, com entrevistas sendo feitas ali mesmo, durante o evento. A triagem dos candidatos será conduzida pela ONG Casa da Sopa Vida Nova, que também vai centralizar a intermediação das vagas.

Ao todo, 150 oportunidades serão oferecidas em diferentes áreas, desde funções operacionais até cargos administrativos e técnicos. As empresas confirmadas são Tip Top, Cativa MS Têxtil, JBS Friboi, Brasrafia, Instituto Bittar e Oily Lubrificantes.

Entre os cargos disponíveis estão: auxiliar de cozinha, empacotador, costureiro(a), conferente, analista de RH, contador, motorista (categorias D e E), operador de produção, recepcionista, jardineiro, auxiliar de limpeza, supervisor de manutenção, auxiliar de escrita fiscal, entre outros.

