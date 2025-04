Inscrições para vagas remanescentes do Fies começam nesta terça-feira (22)

Interessados têm até 29 de abril para se candidatar pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior

Estão abertas, a partir desta terça-feira (22), as inscrições para as vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referente ao primeiro semestre de 2025. Os interessados devem se inscrever até 29 de abril, exclusivamente por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Essas vagas são direcionadas a estudantes que, mesmo não tendo sido contemplados nas etapas regulares do processo seletivo, ainda possuem condições de iniciar e concluir o primeiro semestre letivo do curso para o qual desejam o financiamento.

Segundo o edital publicado pelo Ministério da Educação (MEC), o resultado da ordem de classificação e da pré-seleção será divulgado no dia 6 de maio, em chamada única. Os candidatos que não forem convocados de imediato poderão compor a lista de espera.

“Caso seja pré-selecionado, o estudante deverá comparecer à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino superior (IES) nos dias 7 e 8 de maio, no horário de atendimento da IES, para comprovar as informações declaradas no ato da inscrição”, informou o MEC.

Entre os critérios exigidos para participar do processo seletivo, o estudante deve ter participado de alguma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) desde 2010, com média mínima de 450 pontos nas provas e nota superior a zero na redação. Também é necessário comprovar renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos e não ter feito o Enem como treineiro.

Metade das vagas remanescentes será destinada ao público do Fies Social, com prioridade para candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que tenham renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo. Cotas também serão aplicadas a candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, conforme a proporção populacional de cada estado, baseada no último censo do IBGE.

“Pré-selecionados pelo Fies Social poderão solicitar a contratação de financiamento de até 100% dos encargos educacionais cobrados pelas instituições. Eles serão identificados automaticamente pelo Fies Seleção a partir de base de dados do CadÚnico, fornecida ao MEC pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome”, completou o MEC.

Neste ano, o Ministério da Educação prevê a oferta de mais de 112 mil vagas para o Fies. Do total, 67.301 já foram disponibilizadas no primeiro semestre. As demais oportunidades serão oferecidas no processo seletivo do segundo semestre, incluindo aquelas que eventualmente sobrarem após a convocação das vagas remanescentes.

