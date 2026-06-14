João Pedro Gonçalves revela influências da música sertaneja de raiz, fala sobre sua relação com a família e destaca criatividade e sonhos na trajetória artística

Terra de grandes referências da música sertaneja e da cultura pantaneira, Mato Grosso do Sul ganha um novo representante da viola caipira. No dia 29 de maio, João Pedro Gonçalves encantou o público durante participação no programa Cometiantê, comandado por Serginho Lacerda, ao apresentar interpretações marcadas por técnica, emoção e respeito às tradições da música de raiz.

Ao longo da apresentação, João Pedro apostou em um repertório ligado às raízes da música regional, levando ao palco interpretações de sucessos consagrados por Délio & Delinha. A escolha das canções evidenciou não apenas sua afinidade com a tradição da viola caipira, mas também o interesse em manter vivo um legado que atravessa gerações e permanece como referência na cultura sul-mato-grossense.

O evento também contou com um momento especial de integração entre os músicos. João Pedro dividiu o palco com o violeiro Wellington Júnior, em uma participação que evidenciou o encontro entre experiência e renovação dentro da música caipira.

Como tudo começou

Em entrevista ao Jornal O Estado, João Pedro revelou que sua paixão pela viola surgiu por meio da admiração pela música sertaneja tradicional.

“Eu sempre gostei de música sertaneja antiga, e um dos cantores que mais me inspirou foi Tião Carreiro, que é considerado por muitas pessoas o rei da viola caipira. Foi ouvindo suas músicas que nasceu em mim a vontade de tocar viola e de um dia estar em um palco mostrando meu trabalho”, afirmou o jovem músico.

Por trás do desenvolvimento musical de João Pedro está o apoio da família, que teve papel fundamental em sua aproximação com a música sertaneja. O jovem destaca que a avó, a mãe e o padrasto foram os principais responsáveis por incentivar seu interesse pela viola caipira, contribuindo para fortalecer uma paixão que hoje se transforma em destaque nos palcos.

“Eu sempre gostei desse estilo, mas quem me motivou de verdade foi minha avó, meu padrasto e minha mãe. Foram eles que acenderam essa chama da música sertaneja em mim. Conciliar os estudos, as brincadeiras e os shows é tranquilo, porque consigo me dedicar à escola sem dificuldades e tocar é algo que eu realmente gosto de fazer”, destaca.

Além da paixão pela viola caipira, João Pedro construiu suas referências musicais ouvindo grandes nomes da música sertaneja. Entre os artistas que mais marcaram sua trajetória, ele destaca Tião Carreiro, considerado uma das principais inspirações para seu ingresso no universo da viola.

Criatividade músical

Quando o assunto é composição, João Pedro revela que já criou músicas próprias, embora nenhuma delas tenha sido lançada oficialmente. Ele explica que o processo criativo acontece de forma espontânea, sem planejamento ou regras definidas. As ideias surgem naturalmente, a partir da vontade de transformar sentimentos e pensamentos em melodias.

Mesmo interpretando obras de outros artistas, o violeiro procura imprimir características pessoais em suas apresentações. Entre os elementos que mais gosta de incorporar está o humor, buscando tornar os momentos no palco mais leves e próximos do público. “Gosto de dar um toque de brincadeira na música, para fazer os outros rirem também”, destacou.

Entre as referências que contribuíram para a formação artística de João Pedro, o cantor Leonardo aparece como um dos nomes de maior destaque. Além da admiração pelo repertório musical, o jovem violeiro também valoriza a trajetória e a forma como o artista se consolidou no cenário sertanejo, elementos que, segundo ele, servem como inspiração para sua própria caminhada na música.

“Gosto muito das músicas dele e também da pessoa que ele é. Me inspiro bastante nele porque é um artista que conseguiu crescer mantendo sua essência, e isso me chama muita atenção. Não é só sobre cantar, mas sobre a forma como ele se comporta, como leva a carreira e como transmite alegria para o público. Eu tento aprender um pouco disso para levar para os meus shows também, sempre buscando melhorar e crescer dentro da música sertaneja”, afirmou João Pedro.

Futuro como violeiro

A receptividade do público tem sido um dos aspectos mais marcantes na trajetória de João Pedro. O jovem violeiro conta que, desde as primeiras apresentações, encontrou espaço para mostrar seu trabalho e recebeu demonstrações de carinho de pessoas que apreciam a música sertaneja e a viola caipira.

“Na minha opinião, a recepção tem sido perfeita. Nunca tive problemas no palco. Algumas pessoas até pedem outros estilos musicais, mas, no geral, sempre gostam das músicas que eu toco”, relatou.

Para João Pedro, atuar em Mato Grosso do Sul representa uma experiência especial por estar inserido em um estado onde a cultura sertaneja faz parte da identidade da população. Segundo ele, essa proximidade com um público que valoriza a tradição da viola torna cada apresentação ainda mais gratificante e fortalece sua ligação com a música.

“É muito bom estar em um lugar que aprecia o que eu gosto de fazer. Isso influencia de forma positiva no meu trabalho e me deixa sempre feliz quando estou me apresentando. Meu sonho é ser reconhecido não só no Brasil, mas também no mundo. E tenho vontade de dividir o palco com artistas como Leonardo, Gusttavo Lima e também o Gersão, do Ex-Tradição”, afirmou.

Serviço: Os interessados em contratar João Pedro para apresentações, eventos culturais, festivais e demais agendas artísticas podem entrar em contato por meio de sua representante e responsável pelo agendamento dos compromissos; (67) 99137-4074 (Neila).

Amanda Ferreira

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