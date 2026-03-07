Jovem é baleado e fica com projétil alojado na boca em tentativa de homicídio em Bela Vista

Um jovem de 20 anos foi baleado e ficou com o projétil alojado na boca durante uma tentativa de homicídio em Bela Vista, a 313 quilômetros de Campo Grande, na noite de sexta-feira (6). O suspeito foi preso em flagrante.

Moradores acionaram a polícia após presenciarem um homem efetuando disparos contra o rapaz. Com as informações e características repassadas, a equipe policial realizou buscas na região e localizou um suspeito com perfil semelhante ao descrito na denúncia.

Durante as diligências, o homem negou ter realizado os disparos. No entanto, pouco depois os policiais receberam a informação de que um jovem havia dado entrada no hospital municipal com ferimento causado por arma de fogo.

No hospital, a vítima contou que estava com amigos na Vila Nova Esperança quando o suspeito chegou ao local e começou a atirar. Um dos disparos atingiu o jovem e o projétil ficou alojado na boca.

Devido à gravidade do ferimento, o rapaz precisou ser transferido em vaga zero para Campo Grande. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.