Porsche chega ao Mato Grosso do Sul com modelos novos e icônicos da marca

Governador Eduardo Riedel destaca a atração de investimentos no estado; Grupo Bamaq aporta cerca de R$ 35 milhões no novo empreendimento

A Porsche inaugurou o primeiro showroom no estado do Mato Grosso do Sul, neste mês de fevereiro, em Campo Grande, dando prosseguimento ao plano de expansão de atividades no Brasil. Esse é o 15º ponto de venda da marca de superesportivos de luxo no país. Agora, os sul-mato-grossesnses também poderão conferir de perto modelos novos e icônicos da fabricante alemã, como o Porsche 911 e o elétrico Macan 4.

Com investimento de cerca de R$ 35 milhões, a Porsche chega a Campo Grande pelas mãos do Grupo Bamaq, que já atua como concessionário autorizado em Belo Horizonte e Salvador. O showroom, chamado de Espaço Porsche, será temporário e ficará em atividade até a conclusão da primeira concessionária, prevista para meados de 2026, consolidando o crescimento da marca no Centro-Oeste.

O governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, deu boas-vindas à Porsche e ao Grupo Bamaq. “É uma enorme gratidão recebê-los aqui. No Mato Grosso do Sul vocês vão encontrar um ambiente de negócios muito favorável. Ter a Porsche aqui traduz esse ciclo de investimentos e crescimento que estamos passando. É um orgulho para mim ter a referência de uma marca global como a Porsche em nosso estado”, enfatizou o governador.

O Espaço Porsche está instalado em um ponto estratégico da cidade, quase em frente ao Shopping Campo Grande – Avenida Arquiteto Rubens Gil de Camilo, 300 – e oferece uma experiência completa para os apaixonados por carros superesportivos e de luxo. O espaço conta com serviços de venda, além de exposição de veículos, test drives e uma boutique com artigos exclusivos da Porsche.

“Ter um Porsche não é só comprar um carro. É uma nova experiência e queremos proporcionar isso aos clientes e fãs da marca. Hoje, é só o primeiro passo. Vamos construir a futura concessionária dentro do padrão global. Tudo o que você vê de melhor no mundo, em breve também estará aqui, em Campo Grande, e todos vocês terão acesso”, destacou o CEO do Grupo Bamaq, Clemente de Faria Júnior.

De acordo com o CFO da Porsche no Brasil, Hughes Cavelan, esse é mais capítulo da história de sucesso da marca alemã em solo brasileiro. “Fiquei muito impressionado com o que vi aqui. O Grupo Bamaq é um grande parceiro da marca, são extremamente profissionais e certamente a população de Mato Grosso do Sul está em boas mãos. Aqui, todos vocês serão muito bem recebidos e atendidos com experiências e serviços de alta qualidade”, disse Hughes Cavelan.

Padão internacional

A nova concessionária será desenvolvida de acordo com o mais avançado padrão arquitetônico da marca, chamado Destination Porsche: uma estrutura confortável e convidativa, estabelecendo-se como um espaço de encontro e convivência para clientes e entusiastas.

Para o diretor de Operações do Grupo Bamaq, Marcelo Rohlfs, era um sonho trazer a Porsche para Mato Grosso do Sul. “Esse é o só o começo dessa história, com o Espaço Porsche, que dá uma prévia do que vai ser nossa concessionária dentro do padrão global. Desde já, a exclusiva experiência Porsche já começa a fazer parte do dia a dia do cidadão de Campo Grande. Aqui, vamos oferecer um ecossistema de experiências, vivências e emoções que transcende a relação habitual que temos com o carro”, pontua Marcelo Rohlfs.

Ainda segundo o Grupo Bamaq, Campo Grande foi escolhido como local estratégico para receber o novo empreendimento, por estar numa região de franco crescimento e por apresentar um público sofisticado e exigente, que busca exclusividade e alta performance sem abrir mão do conforto.

Sobre a Porsche Brasil

A Porsche Brasil, com sede em São Paulo, é a primeira subsidiária Porsche na América Latina, tendo a sua operação iniciada em julho de 2015. A rede Porsche no Brasil está presente nas seguintes praças: São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Recife, Campinas, Florianópolis, Brasília, Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Fortaleza, Goiânia, Salvador e Campo Grande.

Sobre o Grupo Bamaq

Fundada em 1974, hoje a Bamaq é um dos grandes grupos empresariais do Brasil, com atuação nos setores de equipamentos pesados, caminhões, automóveis e serviços financeiros. Com mais de 1.000 funcionários e filiais em 18 estados das regiões Sudeste, Centro Oeste, Norte e Nordeste, atua em todo o território nacional. A empresa saiu de um faturamento no patamar de R$ 590 milhões em 2018 para mais de R$ 3,2 bilhões em 2023. Até 2025, estão previstos investimentos na casa dos R$ 700 milhões.

Com informações de Assessoria.