Adolescente de 17 anos é apreendido com quase 5 kg de skank em ônibus interestadual em SP

Jovem de Dourados transportava 23 pacotes da droga em mala no bagageiro externo

Um adolescente de 17 anos, morador de Dourados, foi apreendido na sexta-feira (13) após ser flagrado transportando quase cinco quilos de skank em um ônibus interestadual. A abordagem ocorreu na Rodovia Raposo Tavares, em Presidente Prudente (SP).

De acordo com o site Ponta Porã News, a ação foi realizada pela PMR (Polícia Militar Rodoviária) do Estado de São Paulo durante fiscalização a um ônibus que fazia o trajeto entre Campo Grande e Rio de Janeiro, com 33 passageiros.

Durante a vistoria no interior do veículo, os policiais observaram comportamento considerado suspeito de um passageiro que ocupava a poltrona 12. Segundo a corporação, o adolescente demonstrou nervosismo excessivo e apresentou respostas inconsistentes ao ser questionado, o que levou à checagem da bagagem.

Na mala do jovem, localizada no bagageiro externo do ônibus, foram encontrados 23 pacotes de skank, que totalizaram 4 quilos e 970 gramas da droga.

O caso foi encaminhado às autoridades competentes em Presidente Prudente.

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