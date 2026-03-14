Reforma da hemodiálise do HU-UFGD avança e deve abrir 72 vagas para pacientes do SUS

Obra iniciada em 2025 tem previsão de conclusão em maio e ampliará atendimento renal em Dourados

As obras de reforma da Clínica de Hemodiálise do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados estão em estágio avançado e devem ser concluídas em maio de 2026. A unidade é administrada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e atende pacientes do Sistema Único de Saúde.

A obra começou em maio de 2025 e conta com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento. Segundo o hospital, todos os equipamentos necessários para o funcionamento da clínica, como máquinas, poltronas e insumos, já estão disponíveis na unidade.

Após a conclusão da reforma, a clínica passará a oferecer 72 vagas de hemodiálise para pacientes crônicos na rede pública, além da implantação do serviço de diálise peritoneal.

De acordo com a chefe do Setor de Cuidados Especializados do hospital, Alline Menon, atualmente o HU realiza hemodiálise e diálise peritoneal apenas em pacientes internados.

“Hoje o HU realiza apenas hemodiálise e diálise peritoneal em pacientes internados, após a obra ofereceremos o atendimento para pacientes em hemodiálise ambulatorial, aquela que o paciente vem à Clínica três vezes por semana para realizar os procedimentos e volta para seu domicílio”, explicou.

A nova estrutura contará com 12 poltronas para atendimento, substituindo o modelo anterior, que tinha dois leitos destinados a atendimentos emergenciais.

Segundo o superintendente do hospital, Hermeto Paschoalick, a clínica está sendo construída dentro de padrões modernos de segurança e qualidade e deve ampliar o acesso ao tratamento renal na região.

“A nossa Clínica de Hemodiálise está sendo construída nos mais modernos parâmetros de segurança e qualidade, receberá novas modalidades de tratamento dialítico, e será impulsionadora de um projeto de transplante renal. Seremos capazes de dar mais conforto para as pessoas que precisam desse tratamento, tanto em Dourados quanto em municípios próximos. Atualmente algumas pessoas que moram próximas a Dourados precisam viajar maiores distâncias três vezes por semana para realizar o tratamento”, afirmou.

A equipe da clínica é formada por médicos nefrologistas, enfermeiros especializados, técnicos de enfermagem com treinamento em hemodiálise e diálise peritoneal, além de assistentes sociais, psicólogo e nutricionista.

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