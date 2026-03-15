Com máxima de 34°C no sul e chuva em quase todo o Estado, domingo será de calor e instabilidade em MS

Porto Murtinho e Anaurilândia lideram as temperaturas; pancadas atingem Pantanal, Capital e região sul

O domingo (15) será marcado por calor intenso e previsão de pancadas de chuva em grande parte de Mato Grosso do Sul, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul.

No sudoeste do Estado, Porto Murtinho deve registrar a maior temperatura do dia, com máxima de 34°C e mínima de 26°C. No leste, Anaurilândia também pode atingir 34°C, com mínima de 23°C e variação de nebulosidade.

Na região Pantanal, Corumbá terá 25°C de mínima e 31°C de máxima, enquanto Aquidauana varia entre 25°C e 32°C, ambas com previsão de chuva acompanhada de trovoadas.

Em Campo Grande, os termômetros devem marcar entre 23°C e 30°C, com sol entre nuvens e possibilidade de pancadas ao longo do dia.

No norte do Estado, Coxim registra 23°C a 30°C, com instabilidade, e Camapuã varia entre 21°C e 30°C, com aumento de nuvens.

Na região do Bolsão, Três Lagoas terá mínima de 22°C e máxima de 32°C. Em Paranaíba, as temperaturas ficam entre 22°C e 31°C, com predomínio de sol e variação de nebulosidade.

Já na Grande Dourados, Dourados deve alcançar 33°C, com mínima de 23°C e previsão de chuva. Ponta Porã terá 22°C a 30°C, e Iguatemi registra 22°C a 33°C, também com possibilidade de pancadas.

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