Edital seleciona instituições de ensino para inovação no SUS

Iniciativa visa identificar parceiros e tecnologias inovadoras para fortalecer o SUS Digital e o programa Agora Tem Especialistas. Propostas devem ser enviadas até 20/2

O Governo do Brasil recebe, até o dia 20 de fevereiro, propostas para o Edital MS nº 1/2026 , que busca identificar parceiros e soluções tecnológicas inovadoras voltadas ao fortalecimento da transformação digital no Sistema Único de Saúde (SUS). Os projetos devem fortalecer as ações dos programas SUS Digital e Agora Tem Especialistas, este último uma das principais estratégias para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde especializados.

Instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos, institutos de ciência e tecnologia, laboratórios públicos oficiais, empresas e startups de saúde digital podem submeter propostas. Nesta quarta-feira (11), a partir das 18h (horário de Brasília), os ministérios da Educação (MEC) e da Saúde (MS) realizarão uma transmissão ao vivo no canal do YouTube do Datasus , com o objetivo de retirar dúvidas das instituições de ensino e explicar todos os passos para participar da seleção.

As soluções selecionadas poderão integrar o Laboratório Inova SUS Digital, ambiente interinstitucional criado para fomentar a cooperação, o desenvolvimento tecnológico e a incorporação de soluções digitais no sistema público de saúde. A participação não implica a contratação imediata, mas possibilita a formação de um banco de propostas aptas, que poderá subsidiar tanto futuras alianças estratégicas como compras públicas de inovação, conforme avaliação técnica, jurídica e de conveniência do governo federal.

Requisitos – As propostas deverão demonstrar capacidade técnica, experiência comprovada em saúde digital, regularidade jurídica e fiscal, além de compromisso com princípios éticos, de governança, segurança da informação e proteção de dados pessoais, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

As soluções apresentadas devem estar alinhadas a pelo menos um dos seguintes eixos estratégicos:

Interoperabilidade e padrões;

Atenção ao paciente, serviços digitais e telessaúde, incluindo point of care;

Dispositivos médicos e internet das coisas (IoT);

Engajamento e empoderamento do paciente;

Medicina de precisão e análise de dados;

Gestão da informação, incluindo gestão em saúde e vigilância em saúde;

Inteligência artificial aplicada aos demais eixos.

As iniciativas serão avaliadas com base em critérios como relevância institucional, urgência do problema, escalabilidade, viabilidade técnica e grau de inovação, com pontuação mínima de 60 pontos para integração ao banco de propostas.

Inscrição – A submissão das propostas deve ser feita exclusivamente por meio eletrônico, por meio do envio do Formulário de Submissão e do Termo de Compromisso disponíveis no edital. Toda a documentação exigida deve ser preenchida e assinada, em formato PDF, e encaminhada para lab.inovasusdigital@saude.gov.br com o assunto: EDITAL DO LABORATÓRIO INOVA SUS DIGITAL – NOME DO PROPONENTE.

Confira o cronograma da seleção:

Envio das propostas: 8 de janeiro a 20 de fevereiro de 2026

Resultado preliminar: 27 de fevereiro de 2026

Período para interposição de recursos: 28 de fevereiro a 6 de março de 2026

Resultado final: 16 de março de 2026

Com informações da Agência Gov.

