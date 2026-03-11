Prefeitura abre processo para seleção de assistente de educação

A Prefeitura de Campo Grande divulgou a abertura do processo seletivo simplificado para contratação de dois mil assistentes de educação. As inscrições serão feitas on-line entre os dias 11 e 20 deste mês.

Para a inscrição é necessário apenas comprovar ter concluído o ensino médio e apresentar documentação pessoal de identificação. Os selecionados atuarão 40 horas semanais e terão remuneração de R$ 1,9 mil.

Aqueles candidatos que possuírem alguma experiência comprovada, estar cursando pelo menos o 2º semestre na área da educação, certificados de participação de cursos na área e de primeiros socorros pontuarão mais para a seleção.

O candidato selecionado irá participar de atividades pedagógicas, acompanhar os professores nas tarefas e rotinas da escola, entre outras atribuições inerentes à profissão.

As inscrições acontecem de 11 de março às 13h do próximo dia 20 pelo e-mail educadorinfantil7@gmail.com, onde o candidato deverá anexar, em PDF, toda a documentação exigida em edital.