Acidente entre três veículos deixa dois feridos na BR-060

Uma batida envolvendo três veículos deixou dois homens feridos na noite de sexta-feira (24), na BR-060, entre Paraíso das Águas e Chapadão do Sul.

Segundo o site BNC Notícias, o acidente envolveu uma Fiat Strada, uma Volkswagen Saveiro e uma Ford F-4000. Quatro pessoas estavam nos veículos, todas do sexo masculino, mas apenas duas precisaram de atendimento médico.

O motorista da Strada, de 39 anos, sofreu escoriações no braço. Já o condutor da Saveiro, de 28 anos, estava consciente, porém com dores no ombro e na região cervical. Ele ficou preso no veículo e precisou ser retirado com uso de equipamentos de resgate, após a remoção da porta.

Os ocupantes da caminhonete não se feriram.

As circunstâncias da colisão ainda não foram esclarecidas. O caso será investigado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal).