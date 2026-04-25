Sábado deve registrar calor de até 35ºC no leste e tempo mais ameno no sul de MS

Campo Grande fica nos 33ºC enquanto Dourados e Ponta Porã registram as menores máximas do Estado

O sábado (25) em Mato Grosso do Sul será marcado por temperaturas elevadas em parte do Estado, com destaque para a região leste, onde cidades como Paranaíba e Três Lagoas podem atingir até 35°C, segundo dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul.

Na região central, Campo Grande deve ter máxima de 33°C, com variação de nebulosidade ao longo do dia. Já no norte, municípios como Coxim e Camapuã registram máximas de até 34°C.

O calor também predomina no Pantanal. Em Corumbá, os termômetros chegam aos 36°C, uma das maiores temperaturas previstas para o dia, enquanto Aquidauana marca até 35°C.

Por outro lado, o sul do Estado apresenta clima mais ameno. Dourados e Iguatemi têm máxima de 33°C, mas começam o dia com temperaturas mais baixas, na casa dos 19°C. Em Ponta Porã, a máxima não passa dos 30°C, a menor entre as regiões analisadas.

Na região sudoeste, Porto Murtinho deve registrar 33°C, mantendo o padrão de calor, embora com presença de nuvens.

O cenário indica um sábado de tempo firme em grande parte do Estado, com sol predominando e variação de nebulosidade, sem indicativo de mudanças bruscas nas condições ao longo do dia.

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