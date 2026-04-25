Homem é esfaqueado pela namorada após discussão por ciúmes em Campo Grande

Na noite dessa sexta-feira (24) um homem, que não teve suas informações divulgadas, foi esfaqueado após discussão em namorada. O caso aconteceu no bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, os dois consumiam bebida alcoólica na casa da suspeita, onde ela mora com uma amiga. Durante o encontro, a mulher teria flagrado o namorado fazendo elogios e comentários de cunho íntimo sobre a amiga, o que provocou a discussão.

Ainda conforme o registro, a mulher pediu que o homem deixasse o local e passou a ameaçá-lo. Ao tentar fechar a porta, foi impedida por ele. Na sequência, ela pegou uma faca e atingiu a vítima com um golpe no tórax.

Apesar do ferimento, o homem optou por não representar contra a companheira e afirmou que a situação estava resolvida.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa. A suspeita foi ouvida e liberada.