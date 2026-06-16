Ação conjunta apreende 994 quilos de maconha escondidas em compartimento oculto de caminhão em Batayporã

Nesta segunda-feira (15), durante uma ação conjunta entra a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a PM (Polícia Militar) foram apreendidos 994 quilos de maconha. O caso aconteceu em Batayporã, cidade 309 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações divulgadas, os policiais realizavam a abordagem indicada por análise de risco da inteligência de um caminhão. Durante a fiscalização, o motorista demonstrou nervosismo, o que despertou as suspeitas policiais.

Diante disso, foi realizada uma busca no veículo, onde foram encontrados os tabletes de maconha escondidos em compartimentos ocultos.

O motorista disse ter pego o veículo com a droga em Naviraí (MS) e que viajaria até Teodoro Sampaio (SP).