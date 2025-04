Suspeito por estuprar bebê de 10 meses é preso em Três Lagoas

Um homem de 58 anos foi preso em flagrante nesse fim de semana em Três Lagoas, cidade localizada a 327 quilômetros de Campo Grande, na região leste de Mato Grosso do Sul, sob a acusação de estuprar uma bebê de apenas 10 meses. O suspeito é companheiro da bisavó da criança e teria dopado a mulher para cometer o crime.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a mãe da criança precisou sair na noite de sábado (19) e, pela primeira vez, deixou a filha sob os cuidados da bisavó. O homem também estava na residência. No domingo (20), ao buscar a filha, a mãe estranhou o fato de a bisavó estar muito sonolenta, como se estivesse dopada.

Já em casa, ao trocar a fralda da bebê, a mãe percebeu que as partes íntimas da criança estavam inchadas e bastante avermelhadas. Preocupada, acionou o Disque 100, canal de denúncias de violações de direitos humanos. O Conselho Tutelar foi até o local e solicitou atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A bebê foi levada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e, diante da gravidade das lesões, transferida para o Hospital Regional

Ainda conforme o registro policial, após atendimento médico, foi confirmada a ocorrência de abuso sexual. Exames indicaram o rompimento do hímen da criança, segundo informações divulgadas. A Polícia Militar foi acionada pelo hospital e deu voz de prisão ao suspeito, identificado como C.D.S., companheiro da bisavó da vítima.

Ele foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde permanece preso. O homem deve passar por audiência de custódia nesta semana. A DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) assumirá a investigação do caso.

