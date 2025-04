BR-163 passa por obras e manutenção em 28 trechos nesta terça-feira em Mato Grosso do Sul

A BR-163, uma das principais rodovias que cortam Mato Grosso do Sul, passa por serviços de manutenção e obras nesta terça-feira (22). A concessionária CCR MSVia, responsável pela administração da via, alerta os motoristas para redobrarem a atenção ao trafegar por trechos que estarão com intervenções ao longo do dia.

Ao todo, são 10 pontos com desvio e 18 com sistema pare-e-siga distribuídos em diferentes regiões do estado. Entre os serviços previstos estão reparos no pavimento, tapa-buracos, pintura de faixas e limpeza de dispositivos de drenagem.

Durante a realização das obras, o tráfego poderá ser interrompido temporariamente ou desviado, o que exige cautela redobrada por parte dos condutores. A concessionária orienta que todos respeitem a sinalização e mantenham velocidade reduzida nos trechos em manutenção para evitar acidentes.

Pontos com desvio

Sonora – entre os kms 845 e 838; e entre os kms 830 e 822

– entre os kms 845 e 838; e entre os kms 830 e 822 Rio Verde de Mato Grosso – entre os kms 681 e 679

– entre os kms 681 e 679 São Gabriel do Oeste – entre os kms 631 e 630; e entre os kms 625 e 620

– entre os kms 631 e 630; e entre os kms 625 e 620 Jaraguari – entre os kms 531 e 528; e entre os kms 520 e 515

– entre os kms 531 e 528; e entre os kms 520 e 515 Campo Grande – entre os kms 492 e 490

– entre os kms 492 e 490 Dourados – no km 255

– no km 255 Itaquiraí – no km 113

Pontos com sistema pare-e-siga

Sonora – entre os kms 845 e 844; e entre os kms 835 e 833

– entre os kms 845 e 844; e entre os kms 835 e 833 Pedro Gomes / Coxim – entre os kms 785 e 782

– entre os kms 785 e 782 Coxim / Rio Verde de Mato Grosso – entre os kms 725 e 724

– entre os kms 725 e 724 Rio Verde de Mato Grosso – entre os kms 706 e 704; 701 e 697; 693 e 691; 672 e 671

– entre os kms 706 e 704; 701 e 697; 693 e 691; 672 e 671 Rio Brilhante – no km 336 e no km 308

– no km 336 e no km 308 Douradina – no km 301

– no km 301 Dourados – no km 246

– no km 246 Caarapó – no km 208

– no km 208 Juti – entre os kms 187 e 185; no km 174 e no km 164

– entre os kms 187 e 185; no km 174 e no km 164 Itaquiraí – no km 81

– no km 81 Mundo Novo – no km 21

A CCR MSVia informa que as obras podem ser suspensas em caso de chuva e que o cronograma é dinâmico, podendo sofrer alterações ao longo do dia com a inclusão de novos trechos.

Para informações em tempo real sobre as condições da rodovia, os usuários podem acessar o site rodovias.grupoccr.com.br/msvia ou ligar gratuitamente para o Disque CCR MSVia, pelo número 0800 648 0163 (inclusive por celular).

