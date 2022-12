Bolsonaro participa de evento militar da Marinha

O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou, nesta terça-feira (13), de uma cerimônia alusiva ao Dia do Marinheiro e de imposição da medalha de mérito Tamandaré, em Brasília. O chefe do Executivo enviou uma mensagem aos brasileiros durante o evento, lida pelo locutor.

“Reafirmo a todos os brasileiros o comprometimento da Marinha do Brasil com o futuro da nossa pátria. Que, até mesmo com o sacrifício da própria vida, lutaram e sempre lutarão para impedir qualquer iniciativa arbitrária que possa vir a solapar os interesses de próprio país”, disse o locutor, em nome de Bolsonaro.

A solenidade é o único compromisso oficial de Bolsonaro nesta terça-feira, de acordo com a agenda divulgada pelo Palácio do Planalto. Participaram da cerimônia o vice-presidente e senador eleito Hamilton Mourão (Republicanos-RS) e o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira.

Em sua última participação em evento militar na capital federal, no dia 5 de dezembro, o presidente se emocionou, chorou e também não discursou. Desde o fim do segundo turno, o chefe do Executivo tem participado pouco de eventos públicos. A agenda pública foi retomada no fim de novembro.

Medalha do Mérito Mauá

Bolsonaro também concedeu, nesta terça-feira (13) a medalha do Mérito Mauá a diversos ministros, parlamentares e autoridades. A honraria é dada a pessoas que contribuíram com o setor de transportes. A lista completa foi divulgada na edição de hoje do D.O.U. (Diário Oficial da União).

Receberam a medalha os ministros Adolfo Sachsida (Minas e Energia), Anderson Torres (Justiça e Segurança Pública), Carlos Brito (Turismo), Célio Faria Júnior (Secretaria de Governo), Daniel Ferreira (Desenvolvimento Regional), José Carlos Oliveira (Trabalho e Previdência), Marcos Montes (Agricultura), Paulo Alvim (Ciência), Ronaldo Bento (Cidadania) e Cristiane Britto (Mulher, Família e Direitos Humanos).

Entram na lista, ainda, diversos parlamentares e políticos, como os deputados Marcel van Hattem (Novo-RS) e Soraya Santos (PL-RJ), os senadores Carlos Portinho (PL-RJ) e Elmano Férrer (PP-PI), além dos governadores Romeu Zema (Novo-MG), Cláudio Castro (PL-RJ), Ibaneis Rocha (MDB-DF), Mauro Menezes (União Brasil-MT), Ronaldo Caiado (União Brasil-GO) e Carlos Júnior (PSD-PR).

Na categoria ,serviços relevantes”, Bolsonaro concedeu a honraria ao general Júlio Cesar de Arruda, chefe do departamento de engenharia e construção do Exército. O militar foi escolhido pelo futuro ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, para comandar o Exército na gestão do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Com informações do site R7.