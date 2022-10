Empresário é agredido e tem caminhonete roubada durante assalto

Empresário de 33 anos foi agredido durante um assalto na tarde de ontem (10), na região central de Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia, uma caminhonete S10 preta foi levada durante a ação dos criminosos.

De acordo com o site Ponta Porã Informa, os assaltantes chegaram a disparar tiros no local, mas o comerciante não foi atingindo. Em depoimento na delegacia, o empresário disse que o grupo criminoso estava bastante violento e desferiram coronhadas nas costas da vítima e acabou fugindo do local levando a sua caminhonete S10 preta.

O dono de ma conveniência localizada próximo ao local do assalto, disse a polícia que estava no estabelecimento quando os assaltantes entrou no local. Outro ajudante, ficou do lado de fora de olho na movimentação. O proprietário da conveniência disponibilizou imagens as policiais que já identificou os assaltantes.

O caso foi repassado a Polícia Civil para investigação.