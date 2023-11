Vítimas de queda de avião no Pantanal são transferidas para hospital em Campo Grande

As quatro vítimas de um avião monomotor que caiu na região dos Paiaguás, na tarde de ontem (15), chegaram em Campo Grande, nas primeiras horas de hoje (16). Eles foram socorridos por militares do Exército Brasileiro e foram encaminhados ao Hospital da Unimed, onde se encontram em observação.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas tiveram fraturas na face, braços e pernas. O quadro de saúde das vítimas é estável.

Ainda de acordo com os bombeiros, os militares transferiram as vítimas da na Fazenda Riozinho, nos Paiaguás, por volta das 6h, e pousaram em Campo Grande na Bavex (Batalhão de Aviação do Exército) por volta das 8h.

