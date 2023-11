Leilão: Prefeitura oferta carros, máquinas agrícolas e sucatas

A Prefeitura de Jardim, localizada a 279 quilômetros de Campo Grande, anunciou a abertura de um leilão que inclui 37 lotes contendo uma variedade de bens, desde carros e ônibus escolares até máquinas agrícolas e sucata considerada inservível. O evento de arremate está agendado para a próxima sexta-feira (24), com os lances aceitos exclusivamente pela internet até as 14h (horário de MS) no dia do leilão, através do site da Casa de Leilões, a leiloeira designada para conduzir o processo.

O edital destaca alguns dos itens disponíveis, como um Fiat Siena Essence branco de 2014, com lance inicial de R$ 15,9 mil, um Volkswagen Gol prata de 2016 com lance atual de R$ 12,7 mil, e uma Ford Ranger de 2013 com disputa a partir de R$ 35,3 mil.

Além dos veículos, máquinas agrícolas como a raspadeira Escraper STA1, ano 2006, estão sendo ofertadas com um lance atual de R$ 3,8 mil, juntamente com retroescavadeira, carretão agrícola, roçadeira hidráulica, entre outros equipamentos.

Destacando a variedade do leilão, a sucata de um parque infantil tem o menor lance inicial, estipulado em R$ 150. A lista de bens inclui ainda sucatas de ar-condicionado, aparelhos de som, computadores, cadeiras, mesas, entre outros itens disponíveis para arremate.