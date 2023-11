VÍDEO: Vovô de 80 anos realiza sonho e viaja de avião pela primeira vez

O que pode fazer parte da rotina de alguns ou o passeio durante as férias de outros, se tornou um momento totalmente único e especial para o seu Durval, de 80 anos, que voou pela primeira vez de avião!

O vídeo foi compartilhado pelas redes sociais e soma mais de 2 milhões de visualizações e milhares de comentários. Quem filmou foi um dos 6 filhos dele, que o acompanhou na viagem. Além disso, seu Durval ainda recebeu uma homenagem da cabine de comando que é possível ouvir ao fundo do vídeo:

“Temos a bordo dessa aeronave o senhor Durval Borges Silveira, da cidade de Fátima no interior da Bahia, pai de 6 filhos, sendo 3 deles por adoção, e um deles acompanha em sua primeira viagem de avião!”

Confira o vídeo emocionante:

Com informações do SCC10.

