Dr. Victor Rocha retoma atendimentos do Projeto Casa Rosa

O vereador e médico idealizador do Projeto Casa Rosa, Dr. Victor Rocha retomou os atendimentos do Projeto Casa Rosa desde o dia 13 de janeiro de 2023. O parlamentar resolveu concentrar os atendimentos, exames e diagnósticos de câncer de mama durante as manhãs e tardes de sexta-feira.

“Resolvi concentrar o dia de atendimento para todas as sextas-feiras, com o intuito de otimizar o serviço prestado às mulheres da Capital e do interior de MS. Principalmente das pacientes que vêm de municípios bem distantes, facilita o acesso às consultas e a realização dos exames no mesmo dia”, pontuou o parlamentar.

Em apenas três sextas-feiras (dias 13, 20 e 27 de janeiro), o Dr. Victor Rocha juntamente com sua equipe multidisciplinar fizeram 137 atendimentos de pacientes que consultaram pela primeira vez e retorno. “Os exames de ultrassonografia e mamografia também continuam sendo realizados e caso seja necessário fazemos punção e mandamos para biópsia no mesmo dia. Assim, garantimos o resultado em menos de uma semana, em caso positivo para o câncer de mama, já encaminhamos a paciente para o devido tratamento”, enfatizou Dr. Victor Rocha, mastologista da Casa Rosa.

Casa Rosa em números – O Projeto Casa Rosa finalizou o ano de 2022 com os seguintes números: 4054 atendimentos (entre primeira consulta e retorno), também foram realizadas 1324 ultrassonografias, 639 mamografias e 578 biópsias de mamas. Nesse mesmo período 63 mulheres foram diagnosticadas e encaminhadas para o tratamento de câncer de mama.

Com o resultado exitoso da Casa Rosa, o Dr. Victor Rocha irá implantar até meados de 2023, a Casa Azul para cuidar da Saúde do Homem com consultas, exames e diagnósticos do câncer de próstata. E também o projeto Mãe Campo-grandense que irá cuidar de toda a gestação com acompanhamento às mamães e bebês, evitando nascimento prematuro e óbitos.

“Esse é nosso compromisso enquanto parlamentar: trabalhar e oferecer uma saúde pública de qualidade e com resultado para todas as pessoas que precisam do Sistema Único de Saúde (SUS). Não é mágica, como costumo dizer. É o comprometimento em fazer o melhor para nossa gente”, finalizou Dr. Victor Rocha que segue para seu 3º ano como vereador da Capital.