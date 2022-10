Bombeiros apagam fogo debaixo do viaduto da Av. Salgado Filho

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi mobilizada na tarde desta quarta-feira (5), para apagar um fogo e dispersar a fumaça debaixo do viaduto da Avenida Salgado Filho entre a Avenida Ernesto Geisel, no sentido do Shopping Norte Sul-Centro, em Campo Grande.

Um dos brigadistas utilizou um cilindro de oxigênio pra poder entrar tranquilamente no espaço, visto que o fogo estava concentrado em dois buracos da estrutura, em aglomerados de lixo. Segundo os bombeiros, 1,5 mil litros d’água foram utilizados.

Acionados via Ciops (190/193), uma viatura BT (Bomba-Tanque) e quatro brigadistas trabalharam resfriar o local antes que a fumaça chegasse a atrapalhar a visão de motoristas que trafegam pela região.

O espaço é local de moradores de ruas e usuários utilizam para dormirem ou morarem. Acesse também: Previsão de tempestade deixa os 79 municípios de MS em alerta

Com informações dos repórteres Willian Leite com Marcos Maluf