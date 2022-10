Sai a lista sêxtupla da OAB

Em Sessão Extraordinária e Pública do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MS) , realizada nesta quarta-feira (5), foram escolhidos os nomes que irão integrar a lista sêxtupla que definirá o próximo desembargador do Quinto Constitucional do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). As seis pessoas mais votadas formam a lista sêxtupla para o cargo de desembargador do quinto constitucional do TJMS. Os escolhidos foram Ary Raghiant Neto; (36 votos); Alexandre Ávalo Santana; (35 votos); Fabíola Marchetti Sanches Rahim; (35 votos); Felipe Kazuo Azuma; (31 votos); Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas; (31) e Kelly Guimarães de Mello Baumgartner; (28 votos)

Dentre os seis nomes serão escolhidos três pelos desembargadores do TJMS e por fim é apresentada ao Governador do Estado, que por sua vez escolhe o novo desembargador de Justiça. Cada membro da lista teve 5 minutos para se apresentar, após a apresentação, cada membro titular do Conselho da casa pôde votar em seis pessoas.

Disputaram a indicação 11 advogados sendo cinco mulheres e seis homens, nesta sessão de hoje foram julgados impugnações referentes às inscrições deferidas e indeferidas de forma a deixar apenas seis escolhidos na lista final que será encaminhada ao Tribunal de Justiça.