Inmet renova alerta de tempestade para as 79 cidades de MS

Apesar de aliviar o clima seco, as fortes chuvas registradas desde ontem ocasionaram diversos estragos em Mato Grosso do Sul, em São Gabriel do Oeste duas carretas tombaram devido aos fortes ventos. Na manhã de hoje (9) o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) renovou o alerta de tempestade para os 79 municípios do Estado.

O alerta de nível laranja, ou seja, perigo potencial, indica chuvas entre 30 e 60 mm/h ou até 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60- 100 km/h) e queda de granizo. A tempestade vem acompanhada de uma nova frente fria que ganha força a partir de hoje, as mínimas previstas são de 12ºC em Campo Grande, 9ºC em Ponta Porã, 10°C em Paranhos, 11ºC em Dourados e Amambai, 12ºC em Eldorado, Itaquiraí e Porto Murtinho, e 14ºC em Corumbá.

De acordo com o alerta, existe risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores e de alagamentos. O volume de chuvas em MS chegou a 20 milímetros nas últimas 24 horas e deixou diversas regiões de Campo Grande sem luz.

Para evitar incidentes, a Defesa Civil recomenda não se abrigar debaixo de árvores em casos de rajadas de vento devido aos riscos de descargas elétricas. Também é recomendável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

