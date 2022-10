Vídeo: Microexplosão em Maracaju causa estragos na cidade

Câmeras de monitoramento meteorológico capturaram imagens do momento exato de uma “microexplosão” em Maracaju, município localizado a 153 km de Campo Grande. De acordo com a meteorologia, a suspeita é de que o evento, ocorrido na segunda-feira (17), se trate de uma microexplosão.

As imagens são da câmera do Clima ao Vivo, com a ClickNet Telecom. As imagens mostram uma rápida formação de nuvens carregadas, em seguida, a tromba d’água – fenômeno conhecido como microexplosão, que acontece quando uma corrente de ar em uma tempestade é intensificada.

Estragos

Em Maracaju, a força da chuva destelhou cerca de 44 residências. De acordo com a a Defesa Civil, os ventos ultrapassaram os 70 km/h durante a tarde desta segunda-feira.

Em 20 minutos de chuva, as ruas de Porto Murtinho ficaram alagadas, a tempestade sobrecarregou o canal de escoamento da Avenida Laranjeiras, popularmente conhecido como “valetão”, que por pouco não transbordou.

Conforme noticia o site Porto Murtinho Notícias, moradores relataram que suas casas foram invadidas pela água, destruindo pertences. Houve ainda o registro de quedas de árvores e rompimento de fios de energia.

Dados da estação automática do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), apontam que em duas horas foram registrados mais de 21 mm de chuva em Mato Grosso do Sul.

O fenômeno

As microexplosões são fenômenos climáticos formados quando as correntes descendentes de ar em uma tempestade são intensificadas e se tornam muito fortes, seja por uma carga de precipitação, seja por conta de resfriamento por evaporação.

De acordo com o meteorologista Matheus Manente, as microexplosões possuem três estágios: o contato, quando a corrente de ar toca o chão; o outburst, quando o vento se espalha violentamente, e a almofada, quando a piscina de ar frio forma uma camada que impede que o ar continue atingindo a superfície e a destruição cessa

Com informações do jornal Porto Murtinho Notícias e do portal Clima ao Vivo

