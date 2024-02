Vídeo: “Bota pra capinar”, diz prefeito sobre pessoa em situação de rua

Nesta segunda-feira (05), o prefeito de Criciúma Clésio Salvaro compartilhou um vídeo em que mostra a interação com uma pessoa em situação de rua. Segundo o prefeito, o homem, que é um “velho conhecido” dos agentes públicos da cidade, irá tomar um banho e em seguida capinar e cortar grama.

“Ele tomou um porre, costuma dormir na rua. Agora tu pega ele, leva para casa de passagem, dá um banho e coloca ele para capinar e cortar grama hoje. Estamos de acordo?”, questiona Salvaro.

Em seguida o homem levanta e segue ao lado do prefeito.

Na publicação, que já conta com mais de sete mil curtidas, moradores de Criciúma parabenizaram a ação. “Parabéns Prefeito. O trabalho dignifica o homem!”, escreveu uma pessoa. “Que situação!!! Mas de qualquer maneira parabéns pela atitude! Show”, disse outra.

A Prefeitura de Criciúma foi procurada para comentar sobre o encaminhamento do homem para a casa de passagem e não retornou contato.

Com informações do SCC10.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: