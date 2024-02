Frederico Felini assumirá Secretaria de Estado de Administração no lugar de Ana Carolina Nardes

Foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (6) a exoneração de Frederico Felini, da função de secretário adjunto da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica. A partir de 14 de fevereiro, ele assume o comando da Secretaria de Estado de Administração.

O que ocorre é uma troca nas secretarias. Feline deixa a Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica para assumir o lugar de Ana Carolina Araujo Nardes, que entra no lugar de Felina na Administração.

Esta não é a primeira mudança do ano no governo de Eduardo Riedel; no dia 26 de janeiro, o deputado estadual Pedro Caravina deixou a Segov (Secretaria Estadual de Governo e Gestão Estratégica), para reassumir o mandato na ALEMS. O administrador de empresas Rodrigo Perez assumiu a pasta.